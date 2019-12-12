2019-12-12T09:29:08+03:00
Общество

Школьники Екатеринбурга стали лучшими инженерами-конструкторами области

Ребята создали прототип универсального сортировочного комплекса
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Школьники лицея №128 из Екатеринбурга выиграли областной чемпионат «ЮниорПрофи» для инженеров и конструкторов, создав прототип универсального сортировочного комплекса. В соревновании приняли участие школьники 14-17 лет со всей Свердловской области.

- Это состязание в сфере технико-технологического творчества, направленное на подготовку подрастающего поколения к проектной, инженерной, изобретательской и рационализаторской деятельности, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По условиям чемпионата, команды создали прототип универсального сортировочного комплекса. Для этого они спроектировали трехмерную модель оборудования и распечатали прототипы деталей на 3D-принтере, собрали конвейер из конструктора LEGO Education EV3, подключили датчики, исполнительные устройства, запрограммировали их и создали систему дистанционного управления.

В марте 2020 года ребята отправятся в Москву, чтобы принять участие в финале Всероссийского чемпионата Корпораций «ЮниорПрофи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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