2019-12-12T08:53:26+03:00
Общество

На Урале заканчивают съемки фильма со звездой «Кадетства» в главной роли

Последние сцены планируется отснять в окрестностях Екатеринбурга
Мария Трапезникова
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Фото: Свердловская киностудияФото: Свердловская киностудия
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На Урале подходят к завершению съемки фильма «Буран», в котором играет звезда телесериала «Кадетство» Александр Головин. Локации были самые разные: карьер Билимбай, Кольский полуостров (рядом с городом Апатиты), а также арена КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Для последней площадки съемочная группа звала обычных горожан, чтобы они сыграли в массовых сценах.

Последние кадры планируют отснять уже 15 декабря в окрестностях Екатеринбурга, рассказывает ngzt.ru.

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

- Команда проекта решила снять все по-настоящему, - рассказывает креативный продюсер Свердловской киностудии Татьяна Третьякова. – Александр Головин самостоятельно отыграл все каскадерные сцены, в том числа и на крою обрыва, на высоте 50 метров. Актриса Ангелина Поплавская ныряла под лед озера за полярным кругом.

Фильм «Буран» - это история молодых людей, столкнувшихся на дороге прямо перед началом снежной бури. Главный герой [его роль исполняет Александр Головин – прим.ред.] не привык сдерживать эмоции, и простой конфликт оборачивается роковой ситуацией, которая кардинально меняет его жизнь.

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

Александр Головин известнее не только по сериалу «Кадетства». Актер также появился в фильме «Елки». А Ангелина Поплавская исполняла одну из главных ролей сериала «Дылды».

Фото: Свердловская киностудия

Фото: Свердловская киностудия

ИСТОЧНИК KP.RU

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