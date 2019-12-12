2019-12-12T08:32:53+03:00
Общество

Дорожники перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь, чтобы построить пешеходный переход

Движение в оба направления закроют с 01:00 до 01:40 13 декабря
Мария Трапезникова
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Дорогу перекроют с 12 на 13 декабряДорогу перекроют с 12 на 13 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Уралуправтодора временно, в ночь с 12 на 13 декабря, перекроют движение на 342-м километре федеральной трассы Р-242 ЕкатеринбургПермь, чтобы построить на участке подземный пешеходный переход.

- Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Движение в оба направления закроют с 01:00 до 01:40 13 декабря. Объехать можно будет через Московский тракт.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. А также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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