Дорожники перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь, чтобы построить пешеходный переход
Специалисты Уралуправтодора временно, в ночь с 12 на 13 декабря, перекроют движение на 342-м километре федеральной трассы Р-242 Екатеринбург – Пермь, чтобы построить на участке подземный пешеходный переход.
- Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Движение в оба направления закроют с 01:00 до 01:40 13 декабря. Объехать можно будет через Московский тракт.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. А также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU