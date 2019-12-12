В Екатеринбурге пристав надела халат и тапочки, чтобы выманить должника

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-12T08:19:08+03:00

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В Екатеринбурге приставы в очередной раз пошли на хитрость, чтобы задержать должника по алиментам. На этот раз они переоделись в халат и тапочки и притворились очень злыми соседями.

- Гражданин по повесткам к судебному приставу не являлся. Дом, в котором он проживает, оснащен видеодомофонами, а также видеонаблюдением лестничной площадки. Соответственно, выходы судебных приставов в адрес должника были безрезультатны, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому чтобы выйти на связь со злостным неплательщиком, судебный пристав надела халат и тапочки и с возгласом: «Вы нас топите!» позвонила в квартиру должника под видом разъяренной соседки снизу.

- Перепугавшись, мужчина открыл дверь. И сразу попался, - добавили в пресс-службе. – В отношении него был составлен протокол за неуплату алиментов. Суд решил арестовать его в качестве наказания на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU