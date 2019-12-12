2019-12-12T08:19:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге пристав надела халат и тапочки, чтобы выманить должника

Она притворилась разъяренной соседкой снизу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Суд решил арестовать его в качестве наказания на 10 сутокСуд решил арестовать его в качестве наказания на 10 суток
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге приставы в очередной раз пошли на хитрость, чтобы задержать должника по алиментам. На этот раз они переоделись в халат и тапочки и притворились очень злыми соседями.

- Гражданин по повесткам к судебному приставу не являлся. Дом, в котором он проживает, оснащен видеодомофонами, а также видеонаблюдением лестничной площадки. Соответственно, выходы судебных приставов в адрес должника были безрезультатны, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому чтобы выйти на связь со злостным неплательщиком, судебный пристав надела халат и тапочки и с возгласом: «Вы нас топите!» позвонила в квартиру должника под видом разъяренной соседки снизу.

- Перепугавшись, мужчина открыл дверь. И сразу попался, - добавили в пресс-службе. – В отношении него был составлен протокол за неуплату алиментов. Суд решил арестовать его в качестве наказания на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На свердловских дорогах в выходные будут ловить тех, кто любит выезжать на встречку
Школьники Екатеринбурга стали лучшими инженерами-конструкторами области
Уральца отправили на десять лет в тюрьму за убийство родного брата
На Урале заканчивают съемки фильма со звездой «Кадетства» в главной роли
Обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе мечтал стать блогером
Дорожники перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь, чтобы построить пешеходный переход
Хотел разжиться на ее долгах: в Екатеринбурге разбойника, ограбившего молодую девушку, отправили на восемь лет в тюрьму
Поклонники, ликуйте: Лиза Монеточка рассказала, когда выпустит новый альбом
«Пашковский» обуял туман: в Кольцово отменено и задержано несколько рейсов
Тушили 14 спасателей: на Урале ночью вспыхнула поликлиника
Оформили первую сотню: уральские «лисицы» с двукратным преимуществом обыграли турчанок
Кутайтесь в шарфы теплее: к выходным в Екатеринбург придут холода
Бетонные блоки соединены трубами: возле «Пассажа» появилось необычное ограждение
Общественники обсудили перспективы раздельного сбора отходов и другие актуальные вопросы экологической реформы