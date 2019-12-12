Хотел разжиться на ее долгах: в Екатеринбурге разбойника, ограбившего молодую девушку, отправили на восемь лет в тюрьму

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-12T08:08:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили уроженца Республики Дагестан Шамиля Абдурашидова, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Разбой» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия». В мае прошлого года он узнал от своей знакомой, которая была директором одной из фирм Екатеринбурга, что один из ее клиентов должен ей крупную сумму. И тогда решил обогатиться за счет представителей фирмы-должника.

- При этом подсудимый знал, что руководитель этой фирмы ежемесячно равными суммами передает часть денег в счет погашения долга, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он придумал предлог, что, якобы, действует в интересах знакомой.

После чего приехал поздно вечером к дому представителя фирмы-должника, встретился с ней и стал угрожать насилием, приставив к горлу нож. Чтобы девушка не убежала, он проколол шины на ее автомобиле.

- После этого во двор дома стали подъезжать его сообщники, выказывая психологическое давление на девушку, - добавили в прокуратуре. – У нее забрали документы на автомобиль – и саму машину тоже. При этом Абдурашидов говорил, что долг долгом, а машина останется у него «за неудобства».

Мужчину также признали виновным в приобретении огнестрельного оружия, на которое у него не было разрешения. Его он хранил у себя в машине.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил Абдурашидову лишение свободы на 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU