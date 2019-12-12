Поклонники, ликуйте: Лиза Монеточка рассказала, когда выпустит новый альбом

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-12T07:33:11+03:00

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Уральская певица Лиза Монеточка ответили на один из самых задаваемых ей вопросов за последнее время и рассказала, когда собирается выпустить новый альбом. Чем очень обрадовала своих фанатов. Ответ она опубликовала на своей странице в Instagram.

- Вы время от времени задаете разные вопросы, но больше всего их всегда посвящено тому, когда выйдет новый альбом, - рассказывает Монеточка. – И я хотела просто сказать, чтобы вы не мучились: скорее всего, он выйдет в апреле. Мы будем стараться к апрелю его выпустить.

Напомним, что юная певица в этом году стала одной из самых успешных звезд России до 40 лет, по версии Forbes. Она оказалась на 29-ой строчке из 40 возможных. Ее доходы за год составили 800 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU