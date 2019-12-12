«Пашковский» обуял туман: в Кольцово отменено и задержано несколько рейсов
В аэропорту Кольцово очередной коллапс: отменено и задержано несколько рейсов авиакомпаний «Победа» и «Уральские авиалинии». Все они должны были вылететь из Екатеринбурга в Краснодар. Первый – в 5:05, второй – в 12:20. Еще один рейс из Краснодара должен был приземлиться в столице Урала в 6:30, но его тоже отменили.
Фото: онлайн-табло Кольцово
Фото: онлайн-табло Кольцово
Все это связано с плохими метеоусловиями на юге – там сильные туманы, из-за этого работа аэропорта Пашковский временно парализована.
А вот так выглядит ситуация в Краснодаре. Фото: онлайн-табло аэропорта Пашковский
ИСТОЧНИК KP.RU