2019-12-12T07:18:12+03:00
Общество

«Пашковский» обуял туман: в Кольцово отменено и задержано несколько рейсов

Очень много самолетов не могут вылететь из Краснодара в связи с плохими метеоусловиями
Мария Трапезникова
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Из Кольцово не могут вылететь сразу несколько рейсовИз Кольцово не могут вылететь сразу несколько рейсовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово очередной коллапс: отменено и задержано несколько рейсов авиакомпаний «Победа» и «Уральские авиалинии». Все они должны были вылететь из Екатеринбурга в Краснодар. Первый – в 5:05, второй – в 12:20. Еще один рейс из Краснодара должен был приземлиться в столице Урала в 6:30, но его тоже отменили.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово

Все это связано с плохими метеоусловиями на юге – там сильные туманы, из-за этого работа аэропорта Пашковский временно парализована.

А вот так выглядит ситуация в Краснодаре. Фото: онлайн-табло аэропорта Пашковский

А вот так выглядит ситуация в Краснодаре. Фото: онлайн-табло аэропорта Пашковский

ИСТОЧНИК KP.RU

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