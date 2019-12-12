2019-12-12T07:02:58+03:00
Происшествия

Тушили 14 спасателей: на Урале ночью вспыхнула поликлиника

К счастью, в огне никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Все обошлось без жертвВсе обошлось без жертвФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Артемовском, что в Свердловской области, этой ночью вспыхнула поликлиника. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 23:51, на место выдвинулись 14 спасателей на двух спецмашинах.

- На площади в 10 квадратных метров огнем уничтожены мебель, оборудование, внутренняя отделка кабинета на первом и втором этажах здания, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось быстро потушить – уже к 00:06, а в 00:45 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все обошлось без пострадавших.

Вчера мы рассказывали, как на Эльмаше, в Екатеринбурге, полыхал ангар с краской. Пожар был настолько мощный, что небо затянуло черным едким дымом, а прибывшие спасатели смогли подобраться к огню только спустя два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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