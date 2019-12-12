Оформили первую сотню: уральские «лисицы» с двукратным преимуществом обыграли турчанок

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-12T06:40:02+03:00

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Накануне состоялся последний матч первого круга группового этапа Евролиги. На паркете Мерсина (Турция) встретились уральские «лисицы» УГМК и турецкая сборная «Чукурова». Конкурентная борьба между командами шла лишь первые пять минут встречи – уже в следующем отрезке УГМК усилил давление и взял игру под свой контроль.

- «Лисицы» полностью контролировали борьбу на щитах, активно делились мячом и, благодаря слаженным командным действиям, добились к большому перерыву почти двукратной разницы в счете, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – И, несмотря на внушительное преимущество, после 15-минутной паузы смогли сохранить концентрацию.

По ходу третьего и четвертого 10-минутных отрезков «лисицы» позволили набрать соперницами лишь 22 очка. При этом сами добавили еще 51 очко. В итоге, наша сборная выиграла матч с двукратным преимуществом и оформила первую сотню в сезоне – 112:56.

Ближайшая игра у УГМК назначена на 14 декабря, она пройдет в ДИВСе – против столичного «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU