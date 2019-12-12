Кутайтесь в шарфы теплее: к выходным в Екатеринбург придут холода

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-12T06:23:26+03:00

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Первая половина рабочей недели радовала екатеринбуржцев теплой погодой, которая совсем не характерна для колючего декабря. Но «плюс» потихоньку сходит на «нет», и вот, к выходным в столицу Урала придет уже привычный предновогодний морозец. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли горожанам на ближайшие дни.

В четверг, 12 декабря, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, а также пройдет небольшой снег. Температура днем опустится до -5…-7.

В ночь на пятницу, 13 декабря, похолодает до -12, а днем потеплеет до -6…-8. Весь день будет облачно и без осадков.

В ночь на субботу, 14 декабря, столбики термометра остановятся на отметке -12, а днем снова поднимутся до -8. В субботу обещают переменную облачность и без осадков.

Кстати, вчера мы рассказывали о том, что губернатор Свердловской области решил сделать 31 декабря официально нерабочим днем. Правда, ради этого свердловчанам придется поработать в субботу. А опрос он проводил через свой Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU