Бетонные блоки соединены трубами: возле «Пассажа» появилось необычное ограждение
Возле ТЦ «Пассаж» сегодня появилось необычное ограждение. Новый забор сильно отличается от обычных ограждений в Екатеринбурге - бетонные блоки соединены металлическими трубами. Их установили у паркинга, пешеходного перехода и остановки «Площадь 1905 года». В пресс-службе мэрии рассказали, что инициатором установки ограждений был ТЦ «Пассаж».
- Их установили в рамках организации движения после переноса остановки, - добавили в пресс-службе мэрии.
Напомним, остановку «Площадь 1905 года» перенесли еще в августе. Ограждения установили, выполняя требования госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU