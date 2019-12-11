2019-12-11T20:04:32+03:00
Общество

Бетонные блоки соединены трубами: возле «Пассажа» появилось необычное ограждение

Забор установили у паркинга, пешеходного перехода и остановки
Алина СУРИНА
Поделиться:
Ограждения установили по инициативе торгового центраОграждения установили по инициативе торгового центраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Возле ТЦ «Пассаж» сегодня появилось необычное ограждение. Новый забор сильно отличается от обычных ограждений в Екатеринбурге - бетонные блоки соединены металлическими трубами. Их установили у паркинга, пешеходного перехода и остановки «Площадь 1905 года». В пресс-службе мэрии рассказали, что инициатором установки ограждений был ТЦ «Пассаж».

- Их установили в рамках организации движения после переноса остановки, - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, остановку «Площадь 1905 года» перенесли еще в августе. Ограждения установили, выполняя требования госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники обсудили перспективы раздельного сбора отходов и другие актуальные вопросы экологической реформы
Возле домов установили скамейки, урны и освещение: в Екатеринбурге благоустроили 110 дворов
В Екатеринбурге откроется выставка с оригиналами работ Гойи и Пикассо
В Екатеринбурге мэрия предложила отдать власть над киосками районам
Новым директором «Салюта» стала бывший кадровик крупной компании
В Екатеринбурге во дворе жилого дома гуляет семейство свиней
Уже поставили елку и собрали каркас горок: ледовый городок в Екатеринбурге закончили на 50%
ЕВРАЗ направил более 11,5 млн рублей на обновление лабораторий в учебных заведениях Нижнего Тагила
В Екатеринбурге вскрыли подпольный склад с просроченными консервами
Жители новостроек от «Группы ЛСР» смогут значительно экономить на коммунальных платежах
Меньше двух минут на ожидание: в поликлинике Екатеринбурга малышей принимают по электронным талончикам
Самолет посреди кукурузы и Аладдин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем
Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году
Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки
Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля
Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари
Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год