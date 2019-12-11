Бетонные блоки соединены трубами: возле «Пассажа» появилось необычное ограждение

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-11T20:04:32+03:00

Забор установили у паркинга, пешеходного перехода и остановки

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Возле ТЦ «Пассаж» сегодня появилось необычное ограждение. Новый забор сильно отличается от обычных ограждений в Екатеринбурге - бетонные блоки соединены металлическими трубами. Их установили у паркинга, пешеходного перехода и остановки «Площадь 1905 года». В пресс-службе мэрии рассказали, что инициатором установки ограждений был ТЦ «Пассаж».

- Их установили в рамках организации движения после переноса остановки, - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, остановку «Площадь 1905 года» перенесли еще в августе. Ограждения установили, выполняя требования госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU