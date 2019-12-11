2019-12-11T19:35:34+03:00
Общество

Общественники обсудили перспективы раздельного сбора отходов и другие актуальные вопросы экологической реформы

В Нижнем Тагиле состоялось второе заседание Общественного Совета при региональном операторе «Компания «РИФЕЙ»
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Фото: Компания «РИФЕЙ»Фото: Компания «РИФЕЙ»
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В Нижнем Тагиле состоялось второе заседание Общественного Совета при региональном операторе «Компания «РИФЕЙ». Открывая мероприятие, ее исполнительный директор Федор Потапов рассказал об основных итогах работы компании за 11 месяцев. С января 2019 года с территории северного административно-производственного округа вывезено более 2 млн. 400 тыс. кубометров отходов. Ликвидировано 214 несанкционированных свалок объемом 13 тысяч кубометров. Собираемость платежей за 10 месяцев нарастающим итогом составила 57%.

По словам Федора Потапова, наиболее острая проблема на сегодняшний день – неактивность юридических лиц в плане заключения договоров на вывоз ТКО. «Зачастую юрлица складируют отходы на контейнерных площадках многоквартирных домов, способствуя переполнению мусоросборников. В худшем варианте - выбрасывают мусор в леса и овраги из-за отсутствия договора на вывоз отходов, - отметил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ». - По физическим лицам все вопросы решаются в рабочем порядке при обращении потребителя в АО «РИЦ»».

Обсуждая реализацию экологической реформы члены Общественного Совета задали представителям регоператора наиболее волнующие их вопросы. Один из актуальных: как организовать раздельный сбор мусора в каждой семье?

Фото: Компания «РИФЕЙ»

Фото: Компания «РИФЕЙ»

«Мое личное мнение – целесообразно в домашних условиях разделять отходы на пищевые и непищевые, - ответил Федор Потапов. - Два ведра — на это многие люди будут согласны. А разделять мусор на семь ведер, скорее всего, будет затруднительно. К тому же, каждую фракцию придется вывозить отдельным мусоровозом, что, безусловно, повлечет за собой увеличение тарифа из-за логистической составляющей. А этого мы допустить не можем. В дуальной системе раздельного сбора, пищевые отходы соберет один мусоровоз, непищевые – другой. Пищевые отходы направят на участок компостирования, а непищевые и не загрязненные остатками еды, на переработку».

Второй вопрос касался нормативов накопления ТКО. «Нормативы накопления ТКО утверждены Региональной энергетической комиссией Свердловской области и определены на основании федеральной методики. Региональный оператор обязан проводить начисления платы за услугу «Обращение с ТКО» по тем нормативам накопления, которые утверждены РЭК», - пояснил Федор Потапов.

Жесткий контроль регоператора за соблюдением законодательства в сфере обращения с ТКО дает свои положительные результаты. Заместитель председателя Общественного совета Илдар Мубаракшин отметил, что с приходом регионального оператора в его родном городе Карпинске стало чище. Отходы вывозят в строгом соответствии с СанПиНами.

Также участники обсудили порядок ликвидации несанкционированных свалок, экологическое образование и просвещение. В завершении, председатель Общественного Совета Андрей Волегов обратился к членам Общественного Совета с просьбой активнее принимать участие в его работе. «Предлагаю выходить на администрации и вести разъяснительную работу с населением и юридическими лицами, приглашать на Общественный Совет депутатов, чтобы народные представители помогали доносить до жителей те решения, которые принимаются по экологическим проблемам. Надо объяснять, что одна из целей реформы - уменьшение объемов захоронения отходов. Современные полигоны уже не справляются с нагрузкой. Осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить ситуацию, когда мы в буквальном смысле завалим мусором наши территории».

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