2019-12-11T19:36:49+03:00
Общество

Возле домов установили скамейки, урны и освещение: в Екатеринбурге благоустроили 110 дворов

На придомовых территориях высадили больше 4 тысяч насаждений
Алина СУРИНА
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По желанию жильцов во дворах устанавливают детские площадкиПо желанию жильцов во дворах устанавливают детские площадкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге реализуют программу «Формирование комфортной городской среды». С начала ее работы в 2017 году благоустроили уже 110 дворов и высадили больше 4 тысяч насаждений. Также на придомовых территориях установили скамейки, урны, освещение и обустроили проезды. По желанию жильцов во дворах устанавливают детские площадки и места для выгула собак.

- При планировании работ уделяется особое внимание безопасности граждан, в том числе маломобильных групп населения. Необходимый перечень работ утверждается на общем собрании собственников. Жители сами определяют, как будет преображаться двор, - рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга Александр Брагин.

Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» финансируется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Но не менее 20 процентов должны внести и жители дома, возле которого хотят привести в порядок территорию.

Напомним, что екатеринбуржцам предложили выбрать, какие участки в городе благоустроят в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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