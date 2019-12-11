СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-11T18:54:07+03:00

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В Екатеринбурге откроется выставка с оригиналами работ Гойи и Пикассо. Гравюры известных художников о корриде покажут в «Главном проспекте». Выставка «Коррида. Бой быков» откроется завтра. По словам организаторов, Гойя один из первых возвел бой быков в ранг искусства.

- В 1814-1816-е годы он создает серию гравюр «Тавромахия», изображающую ее историю в Испании. Герои, изображенные Гойей, были самыми известными участниками боев с быками, и их имена были на устах у всех. Техника гравюры Гойи отличается высокой сложностью. Добиваться тончайших нюансов помогала детально разработанная система приёмов, большая выразительность которых построена на хорошо согласуемых лаконичном глубоком штрихе и больших локальных однородных пятнах акватинты, - пишут на сайте центра искусств «Главный проспект».

Пибло Пикассо стал воплощать в гравюрах красоту корриды больше чем через сто лет. На сайте центра рассказывают, что художника с детских лет вдохновляли пикадоры, матадоры и быки. А создание гравюр «Тавромахии» охватывает десятилетия жизни художника.

Тореадор из редких металлов и минералов Фото: Главный проспект

Посетители выставки также смогут увидеть уникальную скульптуру уральских мастеров-камнерезов дома Алексея Антонова. Ювелирно-камнерезную работу «Тореадор» два года создавали 20 мастеров. Скульптура сделана из редких металлов и минералов. По словам организаторов, полутораметровый шедевр удивит посетителей своей реалистичностью.

ИСТОЧНИК KP.RU