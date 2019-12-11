СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-11T18:28:39+03:00

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В Екатеринбурге мэрия предложила отдать власть над киосками районам. Проект обсудят в городской Думе. Постановление об этом опубликовали на официальном портале города.

В проекте указано, что районные администрации получат возможность проводить торги в форме аукциона на право заключения договоров на размещение павильонов, заключать договоры на размещение киосков и осуществлять функции главного администратора доходов бюджета в части платы за размещение киосков.

В пояснительной записке к проекту, объясняют что такое решение нужно принять из-за того, что глава города увеличил полномочия районов. Теперь документы приводят в соответствие с этим положением.

Напомним, ранее районным чиновникам разрешили сносить незаконные киоски в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU