В Екатеринбурге мэрия предложила отдать власть над киосками районам
В Екатеринбурге мэрия предложила отдать власть над киосками районам. Проект обсудят в городской Думе. Постановление об этом опубликовали на официальном портале города.
В проекте указано, что районные администрации получат возможность проводить торги в форме аукциона на право заключения договоров на размещение павильонов, заключать договоры на размещение киосков и осуществлять функции главного администратора доходов бюджета в части платы за размещение киосков.
В пояснительной записке к проекту, объясняют что такое решение нужно принять из-за того, что глава города увеличил полномочия районов. Теперь документы приводят в соответствие с этим положением.
Напомним, ранее районным чиновникам разрешили сносить незаконные киоски в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU