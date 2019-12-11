2019-12-11T16:52:48+03:00
Общество

Уже поставили елку и собрали каркас горок: ледовый городок в Екатеринбурге закончили на 50%

Открыть праздничную площадку обещают 27 декабря
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Ледовый городок в Екатеринбурге закончили на 50%. Открыть праздничную площадку обещают 27 декабря. Сегодня рабочие закончили установку елки. Напомним, в этом году решили поставить искусственное дерево.

- Сегодня мы закончили монтаж последнего звена ёлки, собрали деревянные конструкции для всех горок - большой, средней и двух малых. Начинается монтаж ледяных оснований для гигантской арки и чаши, уже приступили к работе художники. 14 декабря здесь начнётся фестиваль ледовой скульптуры, - рассказал прораб строительства городка Алексей Пермяков.

Прораб строительства ледового городка на площади 1905 года Алексей Пермяков сообщил, что на площадке сейчас работают около 40 человек.

Добавим, что лед для строительства городка заготавливают в карьере недалеко от посёлка Северка. Именно здесь его добывают уже несколько лет. Карьер в Северке отвечает всем требованиям - здесь чистая вода и нет течения. В Екатеринбург уже отправлено около 600 «кубов», всего на строительство их потребуется около трех тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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