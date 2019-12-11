2019-12-11T16:13:41+03:00
Общество

ЕВРАЗ направил более 11,5 млн рублей на обновление лабораторий в учебных заведениях Нижнего Тагила

Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным
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Студент НТИ (ф) УрФУ работает на новом 3 D принтереСтудент НТИ (ф) УрФУ работает на новом 3 D принтере
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При поддержке ЕВРАЗа в двух учебных заведениях Нижнего Тагила оборудованы новые учебные лаборатории.

В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского Федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро. Его оборудовали современной проекционной техникой, графическими станциями, плоттером, тремя 3D принтерами, ручным 3D-сканером, камерой со сменной оптикой.

Студент НТГМК занимается на новом оборудовании

Студент НТГМК занимается на новом оборудовании

Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным. Сейчас студенты института смогут приобрести навыки выполнения конструкторских работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-графической документации.

Тренажерный комплекс в НТГМК

Тренажерный комплекс в НТГМК

В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись сразу две учебные лаборатории: «Обработка металлов давлением» и «Технология производства стали и оборудование металлургических цехов». Обе оснащены современными компьютерами, аппаратно-программными тренажерными комплексами, на которых можно изучить технологию прокатки металла в прокатной клети, смоделировать выплавку стали в конвертере и ее обработку на машине непрерывного литья заготовок. Для разработки учебного оборудования привлекали экспертов ЕВРАЗ НТМК. Тренажеры с точностью повторяют механизмы управления и технологию производства.

В ближайшее время в колледже планируется открыть сварочную мастерскую по стандартам WorldSkills, приобрести оборудование для кабинет-лаборатории «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ранее при поддержке ЕВРАЗа здесь было установлено современное оборудование в кабинетах электротехники, инженерной графики, робототехники, открыты слесарные, сварочные и электромонтажные мастерские, лаборатории.

3D сканер для конструкторского бюро УрФУ

3D сканер для конструкторского бюро УрФУ

«ЕВРАЗ много лет помогает подшефным учебным заведениям, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Нам нужны энергичные и грамотные молодые инженеры, способные решать нестандартные производственные задачи. Это позволит предприятиям развиваться и повышать эффективность».

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