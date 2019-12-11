ЕВРАЗ направил более 11,5 млн рублей на обновление лабораторий в учебных заведениях Нижнего Тагила
При поддержке ЕВРАЗа в двух учебных заведениях Нижнего Тагила оборудованы новые учебные лаборатории.
В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского Федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро. Его оборудовали современной проекционной техникой, графическими станциями, плоттером, тремя 3D принтерами, ручным 3D-сканером, камерой со сменной оптикой.
Студент НТГМК занимается на новом оборудовании
Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным. Сейчас студенты института смогут приобрести навыки выполнения конструкторских работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-графической документации.
Тренажерный комплекс в НТГМК
В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись сразу две учебные лаборатории: «Обработка металлов давлением» и «Технология производства стали и оборудование металлургических цехов». Обе оснащены современными компьютерами, аппаратно-программными тренажерными комплексами, на которых можно изучить технологию прокатки металла в прокатной клети, смоделировать выплавку стали в конвертере и ее обработку на машине непрерывного литья заготовок. Для разработки учебного оборудования привлекали экспертов ЕВРАЗ НТМК. Тренажеры с точностью повторяют механизмы управления и технологию производства.
В ближайшее время в колледже планируется открыть сварочную мастерскую по стандартам WorldSkills, приобрести оборудование для кабинет-лаборатории «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ранее при поддержке ЕВРАЗа здесь было установлено современное оборудование в кабинетах электротехники, инженерной графики, робототехники, открыты слесарные, сварочные и электромонтажные мастерские, лаборатории.
3D сканер для конструкторского бюро УрФУ
«ЕВРАЗ много лет помогает подшефным учебным заведениям, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Нам нужны энергичные и грамотные молодые инженеры, способные решать нестандартные производственные задачи. Это позволит предприятиям развиваться и повышать эффективность».