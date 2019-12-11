В Екатеринбурге вскрыли подпольный склад с просроченными консервами
Представители Россельхознадзора совместно с полицейскими и ОМОН вскрыли подпольный склад с рыбными, молочными и мясными консервами. Все они оказались просроченными, а на крышках у них были нанесены новые сроки производства. Кроме того, была подделана и маркировка завода-изготовителя.
- На территории склада на момент проведения проверки было больше двух тысяч тонн фальсифицированной продукции, не безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, с явными признаками недоброкачественности, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
Организаторы склада принимали просроченные консервы, отклеивали с банок этикетки, которые были нанесены заводом-изготовителем. После этого с помощью специальной химии смывали дату и номера производственных партий/смен. После этого наносили новые цифры – с другим названием завода и другой датой.
- Все эти консервы проходили процедуру перефасовки: при помощи специального устройства удалялась крышка, после чего вместо нее устанавливали другую, - добавили в пресс-службе. – Таким образом, нарушалась герметичность упаковки – на части консервных банок видны явные следы подтеков.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
При осмотре склада была найдены стеллажи с маркировочными ярлыками, лентами, маркировками транспортной упаковки с датами и без дат изготовления. Сотрудники склада, которые промышляли этим, не проходили медосмотры.
- Сейчас ведется работа по установлению цели сбыта просроченной продукции и оповещению последующих реализаторов контрафактов, - добавили в Россельхознадзоре.
В Екатеринбурге вскрыли склад с просроченными консервами.Видео: пресс-служба Россельхознадзора
ИСТОЧНИК KP.RU