2019-12-11T14:54:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге вскрыли подпольный склад с просроченными консервами

Работники перекупали продукцию, стирали дату и название изготовителя, заменяли крышки и клеили новые цифры
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба РоссельхознадзораФото: пресс-служба Россельхознадзора
Изменить размер текста:

Представители Россельхознадзора совместно с полицейскими и ОМОН вскрыли подпольный склад с рыбными, молочными и мясными консервами. Все они оказались просроченными, а на крышках у них были нанесены новые сроки производства. Кроме того, была подделана и маркировка завода-изготовителя.

- На территории склада на момент проведения проверки было больше двух тысяч тонн фальсифицированной продукции, не безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, с явными признаками недоброкачественности, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Организаторы склада принимали просроченные консервы, отклеивали с банок этикетки, которые были нанесены заводом-изготовителем. После этого с помощью специальной химии смывали дату и номера производственных партий/смен. После этого наносили новые цифры – с другим названием завода и другой датой.

- Все эти консервы проходили процедуру перефасовки: при помощи специального устройства удалялась крышка, после чего вместо нее устанавливали другую, - добавили в пресс-службе. – Таким образом, нарушалась герметичность упаковки – на части консервных банок видны явные следы подтеков.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

При осмотре склада была найдены стеллажи с маркировочными ярлыками, лентами, маркировками транспортной упаковки с датами и без дат изготовления. Сотрудники склада, которые промышляли этим, не проходили медосмотры.

- Сейчас ведется работа по установлению цели сбыта просроченной продукции и оповещению последующих реализаторов контрафактов, - добавили в Россельхознадзоре.

В Екатеринбурге вскрыли склад с просроченными консервами.Видео: пресс-служба Россельхознадзора

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители новостроек от «Группы ЛСР» смогут значительно экономить на коммунальных платежах
Меньше двух минут на ожидание: в поликлинике Екатеринбурга малышей принимают по электронным талончикам
Самолет посреди кукурузы и Аладдин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем
Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году
Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки
Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля
Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари
Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год