Жители новостроек от «Группы ЛСР» смогут значительно экономить на коммунальных платежах

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-11T14:47:36+03:00

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«Группа ЛСР» приступила к строительству дома с самым высоким классом энергоэффективности. Он будет возведен в Екатеринбурге в жилом квартале «Цветной бульвар» в Пионерском. Новый дом поможет жителям экономить на платежах ЖКХ.

Класс энергоэффективности А присвоен дому №5 в ЖК «Цветной бульвар» в соответствии с приказом N399/ПР Министерства строительства.

— Установленные в доме системы энергоснабжения позволят сэкономить до 50% базового уровня расходов на оплату потребляемых ресурсов — прежде всего электроэнергии, тепло- и водоснабжения, — отмечает директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев.

Для многоквартирных домов Минстрой России установил классы энергоэффективности, которые обозначаются буквами латинского алфавита от А до G. Самые высокие из них — А и В. Классификация домов позволяет проанализировать, сколько тепла и электричества требуется для комфортного проживания жильцов. У зданий с высоким классом энергоэффективности уровень годового расхода ресурсов меньше обычного.

У зданий с высоким классом энергоэффективности уровень годового расхода ресурсов меньше обычного

Класс энергоэффективности определяется на стадии проектирования и присваивается органом строительного надзора. После анализа документации и определения потенциального расхода энергоресурсов он выводится самим застройщиком. Затем результаты исследования фиксируются в энергетическом паспорте объекта, а застройщик размещает эту информацию на одном из его фасадов. На стендах внутри подъезда должна быть этикетка, содержащая сведения, в том числе о классе энергетической эффективности и расходах тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии — на общедомовые нужды.

— Практически всем нашим новостройкам присвоен класс энергоэффективности В+. Это соответствует международным стандартам и полностью подходит для комфортного проживания, — объясняет Иван Кудрявцев. — Однако «Группа ЛСР» — передовая компания, и мы не стоим на месте. При строительстве следующих домов «Цветного бульвара» будут использоваться новые материалы и современное инженерное оборудование, благодаря чему наши дома смогут получить класс энергоэффективности А.

Так, за счет установки энергоэффективных пластиковых окон можно избежать тепловых потерь. Современные системы отопления умеют «подстраиваться» под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя. Благодаря этому жители новостроек больше не будут «отапливать» улицу, широко раскрывая форточки во время оттепели, и мерзнуть в морозы.

Действительно, сегодня для жителей предусмотрена возможность регулировать тепло на радиаторах в каждом из помещений квартиры и следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью индивидуальных счетчиков.

— У первой новостройки «Цветного бульвара» класс энергоэффективности В+. Дом очень теплый. Также жители контролируют потребление теплоресурсов благодаря счетчикам. К примеру, за отопление в квартире 55 кв. м семья из двух человек в ноябре заплатила 1329 рублей. Общая же сумма за коммунальные услуги составила 4283 рубля, — рассказал Дмитрий

Скрипник, директор управляющей компании «Жилстандарт», обслуживающей первый дом «Цветного бульвара». — Это очень адекватные цифры. К примеру, в квартире аналогичного метража в старом жилом фонде цифры за отопление — около 3-4 тысяч рублей. А общая сумма за коммуналку — порядка 8-9 тысяч рублей.