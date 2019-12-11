2019-12-11T14:31:08+03:00
Общество

Меньше двух минут на ожидание: в поликлинике Екатеринбурга малышей принимают по электронным талончикам

Формат работы поменяли после ремонта, которых длился больше двух месяцев
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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Сегодня, 11 декабря, в Екатеринбурге торжественно открыли детскую поликлинику №6 при ДГКБ №11. Все преобразования проводились по стандартам «бережливости» и в рамках новой модели медорганизации, оказывающей первичную медпомощь.

- Теперь пациент тратит меньше двух минут на ожидание в регистратуре и на прием к участковому доктору, - отмечают в региональном департаменте информполитики. – И все это благодаря правильной эргономике пространства и внедрению новой технологии.

Изменения затронули и формат работы регистратуры, которая теперь стала открытой для пациентов и их родителей – теперь вместо закрытой перегородки появилась стойка-ресепшн.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- В холле детской поликлиники установлено электронное табло с актуальным расписанием врачей, красивая и понятная навигация, терминал электронной очереди и инфомат, - добавляют в департаменте информполитики. – Получить справки и выписки теперь можно за один визит в кабинете доврачебного приема.

Для заболевших пациентов появился отдельный вход и отдельный кабинет неотложной помощи. Ремонт в поликлинике длился почти три месяца. На реализацию проекта выделили деньги из горбюджета (больше двух миллионов) и из бюджета ДГКБ №11 (1,5 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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