Самолет посреди кукурузы и Аладдин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
Всемирная поисковая система Google подвела итоги уходящего 2019 года, сделав ролик о самых значимых событиях в России, которыми интересовались чаще всего. Защита журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, масштабные пожары в Красноярске, уход из жизни рэпера Децла и многое другое.
Екатеринбург оказался в центре внимания Google дважды. На первом месте одна из самых громких тем, которая прогремела по всей стране, - посадка лайнера «Уральских авиалиний» посреди кукурузного поля. Напомним, что 15 августа в один из двигателей самолета попала стая птиц, под угрозой оказались 226 жизней. Но благодаря мастерству экипажа все остались целы и невредимы.
Фото: скриншот с видео
Еще одно забавное видео, которое попало под пристальный взгляд поисковика, - то, как по главной пешеходной улице Екатеринбурга на ковре-самолете летит Аладдин.
Екатеринбург оказался в итогах года от Google.Видео: официальная страница на YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU