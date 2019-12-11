2019-12-11T14:50:17+03:00
Общество

Самолет посреди кукурузы и Аладдин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google

Поисковик в одном видео отобразил ключевые моменты уходящего года
Мария Трапезникова
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Google сделал ролик о ключевых событиях, которые произошли в этом году в России. Екатеринбург дважды попал в поле зрения. Фото: скриншот с видеоGoogle сделал ролик о ключевых событиях, которые произошли в этом году в России. Екатеринбург дважды попал в поле зрения. Фото: скриншот с видео
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Всемирная поисковая система Google подвела итоги уходящего 2019 года, сделав ролик о самых значимых событиях в России, которыми интересовались чаще всего. Защита журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, масштабные пожары в Красноярске, уход из жизни рэпера Децла и многое другое.

Екатеринбург оказался в центре внимания Google дважды. На первом месте одна из самых громких тем, которая прогремела по всей стране, - посадка лайнера «Уральских авиалиний» посреди кукурузного поля. Напомним, что 15 августа в один из двигателей самолета попала стая птиц, под угрозой оказались 226 жизней. Но благодаря мастерству экипажа все остались целы и невредимы.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Еще одно забавное видео, которое попало под пристальный взгляд поисковика, - то, как по главной пешеходной улице Екатеринбурга на ковре-самолете летит Аладдин.

Екатеринбург оказался в итогах года от Google.Видео: официальная страница на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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