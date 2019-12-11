На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
В Невьянске снесли кафе с курятником площадью 350 «квадратов», летней верандой и местом для мангала, которое было построено самовольно. Объект являлся капитальным строением, однако при этом на кадастровом учете не состоял, зарегистрированные права на него отсутствовали.
- В связи с этими нарушениями Невьянский городской прокурор обратился в суд с требованием обязать владельцев здания, которые его возвели, освободить участок, а кафе вместе со всеми пристроями - снести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Теперь на месте кафе - пустырь. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Суд требования полностью удовлетворил. В настоящее время кафе сравняли с землей.
ИСТОЧНИК KP.RU