2019-12-11T13:41:25+03:00
Общество

На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником

Здание не состояло на кадастровом учете и не было зарегистрировано
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Невьянске снесли кафе с курятником площадью 350 «квадратов», летней верандой и местом для мангала, которое было построено самовольно. Объект являлся капитальным строением, однако при этом на кадастровом учете не состоял, зарегистрированные права на него отсутствовали.

- В связи с этими нарушениями Невьянский городской прокурор обратился в суд с требованием обязать владельцев здания, которые его возвели, освободить участок, а кафе вместе со всеми пристроями - снести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь на месте кафе - пустырь. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Теперь на месте кафе - пустырь. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Суд требования полностью удовлетворил. В настоящее время кафе сравняли с землей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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