2019-12-11T13:16:00+03:00
Общество

Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году

На эти цели было выделено порядка 80 млн рублей
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УЗП на переездеУЗП на переезде
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Свердловская магистраль в рамках программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог в 2019 году обновила 187 переездов. На эти цели было выделено порядка 80 млн рублей. Программа направлена на повышение безопасности движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Комплекс мероприятий включает плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование современными предупредительными и заградительными устройствами и другие работы. Так, переезды на перегоне Ферма – Осенцы и станции Гипсовая оборудованы устройствами заграждения переездов (УЗП). Завершен капитальный ремонт переездов на станции Каменск-Уральский и на перегоне Бахаревка – Ферма. Капремонт включает смену УЗП и резинокордового настила, асфальтирование междупутья в границах переездов, замену дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков.

Брусчатка в междупутье

Брусчатка в междупутье

На 50 переездах проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 28 в междупутье уложена гранитная брусчатка, которая устойчива к механическому воздействию, химическим загрязнениям и перепадам температуры, на 77 проведен текущий ремонт. На 11 переездах выполнена модернизация автоматической переездной сигнализации, еще на 11 – улучшены системы электроснабжения и освещения.

На переездах на станции Кукуштан в Пермском крае и на перегоне Лечебный – Кольцово в Свердловской области запланирована установка комплексов фото-, видео-фиксации нарушений ПДД водителями автотранспортных средств.

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На Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов, в том числе 190 переездов (37% или 100% нормативно рекомендованных) обслуживаются дежурным работником, из них 161 (85%) оборудованы УЗП. На территории Свердловской области на балансе СвЖД находится 266 переездов, в Пермском крае – 144 переезда, в Тюменской области – 48, в ХМАО – 39, в ЯНАО – 7 переездов.

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