Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
В Екатеринбурге на Эльмаше в среду днем произошел сильный пожар. Вспыхнуло здание в промышленной зоне по улице Фронтовых бригад. Информация о ЧП поступила на пульт диспетчера МЧС в 11:58. Оказалось, что пожар начался на территории Уральского завода лакокрасочных изделий.
Горела разлитая на площади 800 квадратных метров краска. На место ЧП оперативно выехали три десятка пожарных машин и 80 спасателей. Во время пожара прогремело несколько взрывов, один из которых попал на видео.
Момент взрыва во время пожара в Екатеринбурге.
Локализовать огонь удалось только через два часа. Есть информация об одном пострадавшем.
ИСТОЧНИК KP.RU