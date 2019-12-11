2019-12-11T13:09:35+03:00
Происшествия

Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео

Небо затянуло густой черной пеленой
Лев ИСТОМИН
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге на Эльмаше в среду днем произошел сильный пожар. Вспыхнуло здание в промышленной зоне по улице Фронтовых бригад. Информация о ЧП поступила на пульт диспетчера МЧС в 11:58. Оказалось, что пожар начался на территории Уральского завода лакокрасочных изделий.

Горела разлитая на площади 800 квадратных метров краска. На место ЧП оперативно выехали три десятка пожарных машин и 80 спасателей. Во время пожара прогремело несколько взрывов, один из которых попал на видео.

Момент взрыва во время пожара в Екатеринбурге.

Локализовать огонь удалось только через два часа. Есть информация об одном пострадавшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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