Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-11T13:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на Эльмаше в среду днем произошел сильный пожар. Вспыхнуло здание в промышленной зоне по улице Фронтовых бригад. Информация о ЧП поступила на пульт диспетчера МЧС в 11:58. Оказалось, что пожар начался на территории Уральского завода лакокрасочных изделий.

Горела разлитая на площади 800 квадратных метров краска. На место ЧП оперативно выехали три десятка пожарных машин и 80 спасателей. Во время пожара прогремело несколько взрывов, один из которых попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749062" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва во время пожара в Екатеринбурге.

Локализовать огонь удалось только через два часа. Есть информация об одном пострадавшем.

ИСТОЧНИК KP.RU