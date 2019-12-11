На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-11T12:45:39+03:00

Но в дело вмешалась прокуратура и все исправила

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В Алапаевске прокуратура через суд добивается того, чтобы местному жителю, являющемуся сиротой, выплачивали пособия. Мужчина остался без родителей еще в детстве. После окончания обучения в техникуме и получения диплома он обратился в центр занятости, чтобы найти подходящую работу.

- Однако на учет в качестве безработного его так и не поставили, поэтому и пособие по безработице не назначили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Центр занятости объяснил свои действия тем, что у мужчины нет постоянной регистрации по месту жительства – есть только временная прописка. Поэтому сотрудники не вправе рассматривать его безработным.

- Тогда прокуратура направила в суд иск с требованием признать действия центра занятости незаконными и поставить мужчину на учет с последующей выплатой пособия, - добавили в прокуратуре. – Суд требования полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU