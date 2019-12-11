Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-11T12:43:49+03:00

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Популярную кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без процентов» можно оформить без годовой комиссии. Предложение действует до конца 2019 года.

Если вы еще не оформили кредитную карту «100 дней без процентов», то декабрь – самое время сделать это. Так считает директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

В декабре традиционно высока активность покупателей. Впереди Новый год, длинные январские выходные. Все это (подарки, отпуска) требует денег, и здесь очень может пригодиться кредитка со стодневным беспроцентным периодом. «Поэтому в качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом», – отмечает Волосевич.

«100 дней без процентов» – одна из самых популярных карт на российском рынке. Ей пользуется несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Максимальный кредитный лимит по ней – 500 000 рублей. Кроме длинного льготного периода, карта дает возможность без комиссии снимать до 50 000 рублей ежемесячно в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров. Причем беспроцентный период распространяется и на оплату картой, и на снятие денег. Также клиенты отмечают удобное оформление карты. Не обязательно идти в отделение, можно сделать это онлайн или прямо в мобильном приложении банка.

Во многом благодаря заботе о своих клиентах Альфа-Банк уверенно наращивает свои позиции на российском рынке. За 9 месяцев 2019 года кредитно-карточный портфель вырос на 41%. Это самый высокий показатель среди крупнейших банков России. А доля Альфы на отечественном банковском рынке уже превысила 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU