2019-12-11T12:45:51+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля

Суд выбрал меру пресечения в присутствии матери одной из погибших
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Мужчина проведет в СИЗО минимум два месяцаМужчина проведет в СИЗО минимум два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районном суде Екатеринбурга 11 декабря состоялось заседание, где была выбрана мера пресечения подозреваемому в убийстве двух девушек на Уктусе. Тяжкое преступление совершено 25 августа 2018 года, злодея искали больше года.

Задержать 34-летнего подозреваемого Алексея Александрова удалось 9 декабря 2019 года, сегодня его отправили в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Приговор Алексей Александров выслушал молча Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор Алексей Александров выслушал молчаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина в ответ на вопросы матери убитой девушки Алины Солтановой молчал и лишь изредка кивал головой. Женщина опасается, что преступника признают невменяемым и отправят в психиатрическую клинику. Сегодня стало известно, что Александров стоит на учете у психиатра.

«КП-Екатеринбург» вела трансляцию из зала суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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