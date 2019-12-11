Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-11T12:16:04+03:00

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На центральных улицах Екатеринбурга в ближайшее время установят праздничное освещение. Новогодние огни зажгутся на проспекте Ленина, от Вайнера до Луначарского, и на улице Свердлова.

- Принятая концепция будет включать в себя праздничное освещение общественных центров, архитектурно-художественное освещение фасадов, декоративно-ландшафтное освещение и иллюминации опор наружного освещения, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

До конца этого года также планируется завершить работы по единому освещению и других объектов (сквер на улице Попова, площадь Труда, Исторический сквер). Всего подрядчики до 25 декабря должны будут смонтировать 151 декоративную установку, на которых появятся самые разнообразные картинки в зависимости от праздничного сценария. Пока что их только два: Новогодний и Рождественский.

ИСТОЧНИК KP.RU