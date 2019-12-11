2019-12-11T12:16:04+03:00
Общество

Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари

Украсить город планируют до конца декабря
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

На центральных улицах Екатеринбурга в ближайшее время установят праздничное освещение. Новогодние огни зажгутся на проспекте Ленина, от Вайнера до Луначарского, и на улице Свердлова.

- Принятая концепция будет включать в себя праздничное освещение общественных центров, архитектурно-художественное освещение фасадов, декоративно-ландшафтное освещение и иллюминации опор наружного освещения, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

До конца этого года также планируется завершить работы по единому освещению и других объектов (сквер на улице Попова, площадь Труда, Исторический сквер). Всего подрядчики до 25 декабря должны будут смонтировать 151 декоративную установку, на которых появятся самые разнообразные картинки в зависимости от праздничного сценария. Пока что их только два: Новогодний и Рождественский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет посреди кукурузы и Алладин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем
Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году
Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки
Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля
Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год
На открытие центра «Эрмитаж-Урал» приедет министр культуры РФ Мединский
Москва и Питер в аутсайдерах: названы регионы, жители которых любят ходить в библиотеки