2019-12-11T12:05:26+03:00
Общество

Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год

Свою идею он озвучил министру труда
Лев ИСТОМИН
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением подарить на Новый год семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, «социальную корзину». В нее должны войти сладости, искусственная ель и новогодние игрушки.

Свое предложение Виталий Милонов озвучил министру труда Максиму Топилину. Инициативу депутат аргументировал тем, что новогодние каникулы в России – особенное время. Но не у всех есть деньги на подарки родным. Поэтому таким людям нужно помочь, пишет издание NEWS.ru.

- Государство могло бы по образцу некоторых европейских стран вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года и Рождества. Это небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки, - написал Виталий Милонов в своем обращении.

Сегодня в России четверть детей проживает в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума, в многодетных семьях 52% детей воспитываются в условиях бедности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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