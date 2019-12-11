2019-12-11T12:03:12+03:00
Общество

На открытие центра «Эрмитаж-Урал» приедет министр культуры РФ Мединский

Перерезать ленточку в торжественной обстановке должны в мае 2020 года
Мария Трапезникова
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Закончить реконструкцию центра планируют в мае 2020 годаЗакончить реконструкцию центра планируют в мае 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург через год, в ноябре 2020 года, приедет министр культуры РФ Владимир Мединский. Он посетит первую выставку, которая откроется в центре «Эрмитаж-Урал». Об этом сегодня на заседании Гордумы сообщил глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

- В ноябре 2020 года ожидается визит министра культуры Владимира Мединского и гендиректора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского на первую выставку, - заявил на встрече Марков. – Центр мы открываем в мае, и за полгода рабочие установят все необходимое выставочное и реставрационное оборудование.

Отметим, что изначально торжественно перерезать ленточку планировали в апреле 2020 года. Построить центр должны за 217 миллионов рублей, он будет состоять из музея и фондохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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