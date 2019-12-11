Москва и Питер в аутсайдерах: названы регионы, жители которых любят ходить в библиотеки

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-11T11:42:28+03:00

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Федеральный Минкульт назвал регионы, жители которых чаще всего посещают библиотеки. Больше всего книголюбов живут на Чукотке, где в прошлом году выдали 17 100 книг. Также активно читают бесплатную литературу в:

Магаданской области - 15 400.

Кировской области – 13 400.

Новгородской области – 13 200.

Курганской области – 12 700 выданных книг.

Реже всего книги берут в библиотеках жители следующих регионов:

Чечня – 2 700 книг.

Ингушетия – 3 500.

Москва – 3 800 книг.

Дагестан – 4 300 книг.

Подмосковье – 4 400 книг.

Эксперты полагают, что в больших городах у людей больше вариантов для досуга, поэтому в библиотеки они ходят не так часто. Также жители мегаполисов предпочитают читать книги на планшетах и смартфонах, а также покупать их в книжных магазинах, пишет издание NEWS.ru.

По результатам исследования ВЦИОМ, сегодня книги в России читает каждый второй гражданин, это чуть больше, чем пять лет назад: 53% против 45%. 59% читающих – женщины, 68% - люди с высшим образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU