Москва и Питер в аутсайдерах: названы регионы, жители которых любят ходить в библиотеки
Федеральный Минкульт назвал регионы, жители которых чаще всего посещают библиотеки. Больше всего книголюбов живут на Чукотке, где в прошлом году выдали 17 100 книг. Также активно читают бесплатную литературу в:
Магаданской области - 15 400.
Кировской области – 13 400.
Новгородской области – 13 200.
Курганской области – 12 700 выданных книг.
Реже всего книги берут в библиотеках жители следующих регионов:
Чечня – 2 700 книг.
Ингушетия – 3 500.
Москва – 3 800 книг.
Дагестан – 4 300 книг.
Подмосковье – 4 400 книг.
Эксперты полагают, что в больших городах у людей больше вариантов для досуга, поэтому в библиотеки они ходят не так часто. Также жители мегаполисов предпочитают читать книги на планшетах и смартфонах, а также покупать их в книжных магазинах, пишет издание NEWS.ru.
По результатам исследования ВЦИОМ, сегодня книги в России читает каждый второй гражданин, это чуть больше, чем пять лет назад: 53% против 45%. 59% читающих – женщины, 68% - люди с высшим образованием.
ИСТОЧНИК KP.RU