Мать убитой на Уктусе девушки: опасаюсь, что преступник избежит наказания
В Ленинском районном суде Екатеринбурга 11 декабря проходит заседание по вопросу вынесения меры пресечения подозреваемому в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус 25 августа 2018 года.
Злодея искали больше года и задержали 9 декабря в Екатеринбурге. Подозреваемым оказался 34-летний Алексей Александров. У него три высших образования, жена и ребенок, а также хорошая работа на заводе имени Калинина.
Мать девушки опасается, что преступник избежит наказанияФото: Алексей БУЛАТОВ
Мужчина признался в убийстве. На суде мать одной из погибших девушек – Алина Солтанова глядя молодому человеку в глаза, спросила, зачем он убил ее дочь. Но тот не ответил. После этого женщина пообщалась с корреспондентом «КП-Екатеринбург».
Судебное заседание по мере пресечения Александрову.В зале суда подозреваемому задавали острые вопросыАлексей БУЛАТОВ
- Конечно он вменяемый. Человек убил, он сам мне это сказал. Просто захотел убить.
- Вы опасаетесь, что его в психиатрическую больницу отправят? Что он может избежать наказания?
- Опасаюсь, конечно. Поэтому он все и признает, чтобы его быстрее в дурдом сдали.
«КП-Екатеринбург» ведет трансляцию из суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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