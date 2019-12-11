Бунтовал и ругался матом: в Кольцово полиция задержала пассажира-хулигана

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-11T10:28:10+03:00

Бунтовщика передали в руки полиции и отправили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина плохо вел себя на борту и не реагировал на замечания бортпроводников

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Сегодня утром, 11 декабря, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорт Кольцово поступило тревожное сообщение о том, что к приземлившему рейсу Москва – Екатеринбург срочно требуется наряд полиции.

Оказалось, что полицейским нужно было задержать 31-летнего жителя Новосибирска, который плохо вел себя на борту самолета.

- При общении со своим знакомым он выражался грубой нецензурной бранью, тем самым нарушая общественный порядок, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. – На замечания экипажа самолета мужчина не реагировал.

В итоге, по прибытию самолета в аэропорт Кольцово, мужчину передали в руки полицейским. Позже его доставили в дежурную часть, где на него за мелкое хулиганство составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU