Бунтовал и ругался матом: в Кольцово полиция задержала пассажира-хулигана
Сегодня утром, 11 декабря, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорт Кольцово поступило тревожное сообщение о том, что к приземлившему рейсу Москва – Екатеринбург срочно требуется наряд полиции.
Оказалось, что полицейским нужно было задержать 31-летнего жителя Новосибирска, который плохо вел себя на борту самолета.
- При общении со своим знакомым он выражался грубой нецензурной бранью, тем самым нарушая общественный порядок, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. – На замечания экипажа самолета мужчина не реагировал.
В итоге, по прибытию самолета в аэропорт Кольцово, мужчину передали в руки полицейским. Позже его доставили в дежурную часть, где на него за мелкое хулиганство составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU