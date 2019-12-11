2019-12-11T11:06:34+03:00
Происшествия

Фотограф, которого подозревают в убийстве девушек на Уктусе, состоит на учете у психиатра

Об этом 34-летний Алексей Александров сказал в суде
Олег ГАЛИМОВ
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На лице Алексея нет никаких эмоций.На лице Алексея нет никаких эмоций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В настоящее время в Ленинском суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения 34-летнему Алексею Александрову. Казалось бы, инженер-конструктор, фотограф, и примерный семьянин - у Александрова есть жена и трехлетний сын. Однако по версии следствия именно он убил девушек на склоне Уктуса 25 августа 2018 года. Подошел и безжалостно расстрелял 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову.

- Я подошел, чтобы убить их. Они ели пиццу, и я застрелил их, - говорил на допросе подозреваемый. - Потом оттащил тела в траву и вернулся домой. Свою вину признаю, - коротко сказал Алексей и уткнулся в стену.

Сейчас в суде находится мать одной из погибших девушек Алина Солтанова.

- Мою дочь убили. Ее лицо изуродовали, мне даже не дали посмотреть на нее. Зачем ты ее убивал?! - спрашивает женщина.

В ответ подозреваемый улыбается. Отвечает только судье. На его вопрос состоит ли Алексей на учете у нарколога или психиатра, подозреваемый отвечает:

- У психиатра.

Заседание решено было сделать закрытым. Посмотреть онлайн-трансляцию из зала суда можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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