2019-12-11T10:15:32+03:00
Общество

Дед Мороз отправит свердловчанам поздравительные открытки

Их можно заказать в любом отделении «Почты России» или на сайте
Мария Трапезникова
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Дед Мороз отправит свердловчанам поздравительные открыткиДед Мороз отправит свердловчанам поздравительные открыткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Свердловской области в последней декаде декабря по почте отправят открытки с поздравлениями от Деда Мороза. Заказать открытку можно в любом отделении почтовой связи и на сайте «Почты России».

- Поздравительные слова будут индивидуально подбираться в зависимости от пола и возраста адресата, отправить открытку можно в любую точку России, - отметили в пресс-службе регионального отделения.

Вот такие открытки придут уральцам в почтовые ящики. Фото: пресс-служба "Почты России"

Вот такие открытки придут уральцам в почтовые ящики. Фото: пресс-служба "Почты России"

Для того, чтобы поздравление не поменялось и не испортилось, в почтовый ящик ее положат в праздничном конверте. Поэтому специально приходить в отделение связи за ним не нужно будет. В прошлом году, кстати, свердловчане получили больше тысячи новогодних открыток от Деда Мороза.

А к Новому году в главное отделение «Почты России» в Екатеринбург завезли специальные праздничные марки - со снеговичком в шапке-ушанке и с гармошкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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