2019-12-11T09:04:24+03:00
Происшествия

Создал сайт и запустил рекламу: екатеринбуржец основал поддельную фирму и обворовал клиентов на 17 миллионов

Его отправили в тюрьму на шесть лет
Мария Трапезникова
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За обман и кражу мужчину отправили в тюрьму на шесть летЗа обман и кражу мужчину отправили в тюрьму на шесть летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В 2014 году он решил украсть большую сумму под видом заключения договоров на изготовление и поставку оборудования электротехнического назначения. Изготавливать ничего он, конечно, не собирался.

- Для реализации своего плана мужчина создал фирму, создав искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для того, чтобы его обман выглядел более убедительным, он установил на своем фальшивом предприятии площадку, на которой, якобы, производилось все оборудование. А также запустил рекламу, собственный интернет-сайт, нанял сотрудников и даже арендовал офис, который находился в центре Екатеринбурга.

Всего за два года он украл деньги у 11 контрагентов, причинив им ущерб в 17 миллионов рублей. Ленинский суд Екатеринбурга отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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