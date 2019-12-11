Создал сайт и запустил рекламу: екатеринбуржец основал поддельную фирму и обворовал клиентов на 17 миллионов
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В 2014 году он решил украсть большую сумму под видом заключения договоров на изготовление и поставку оборудования электротехнического назначения. Изготавливать ничего он, конечно, не собирался.
- Для реализации своего плана мужчина создал фирму, создав искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Для того, чтобы его обман выглядел более убедительным, он установил на своем фальшивом предприятии площадку, на которой, якобы, производилось все оборудование. А также запустил рекламу, собственный интернет-сайт, нанял сотрудников и даже арендовал офис, который находился в центре Екатеринбурга.
Всего за два года он украл деньги у 11 контрагентов, причинив им ущерб в 17 миллионов рублей. Ленинский суд Екатеринбурга отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU