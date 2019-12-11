В Верхней Салде экстренно установили 167 контейнеров

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-11T08:57:05+03:00

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Региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» предотвратил развитие критической ситуации с вывозом мусора в Верхней Салде. Из-за действий местной компании по сбору и транспортированию отходов МУП «Гор. УЖКХ» жители могли лишиться возможности складировать мусор согласно санитарным нормам. Муниципальное предприятие после прекращения действия договора с региональным оператором заявило о своих намерениях убрать с 34 контейнерных площадок все принадлежащие ему мусоросборники. В сложившихся обстоятельствах региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» в оперативном порядке принял решение установить 167 новых контейнеров.

«Нам пришлось экстренно менять планы поставок контейнеров в городские округа АПО-1, привлечь все возможные ресурсы, чтобы привезти и установить баки на площадки в Верхней Салде, не допустить мусорного коллапса. Сейчас у жителей есть возможность складировать свой мусор в обычном режиме в соответствии с СанПин. Все мусоровозы вышли на рейсы в соответствии с утвержденными графиками. Ситуация наладилась, несмотря на действия местной компании МУП «Гор.УЖКХ», к качеству работы которой у нас ранее было немало претензий», - сообщили в ООО «Компания «РИФЕЙ».

Напомним, с начала старта экологической реформы в Верхнесалдинском городском округе силами регионального оператора, подрядчика компании «КомТранс» и администрации Верхнесалдинского городского округа оборудовано 16 новых мест складирования ТКО. На новые площадки региональный оператор доставил 132 контейнера. Плюс 167 мусоросборников выделено внепланово. Увеличен охват территорий, где до реформы услуга не предоставлялась – с октября отходы вывозятся в поселках Басьяновский, Песчаный карьер, в деревне Никитино, Северная, Нелоба и других сельских территориях. Расширен парк спецтехники - на рейсы выходят 3 новых мусоровоза. Мониторинг исполнения графиков вывоза твердых коммунальных отходов на территории округа ведется ежедневно.