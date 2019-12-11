2019-12-11T08:39:30+03:00
Происшествия

На свердловской трассе женщина-водитель на иномарке протаранила автобус с детьми

Вместе с ней в салоне, на переднем сиденье, ехала ее двухлетняя дочка, которую срочно госпитализировали в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Накануне, 10 декабря, на 74-ом километре трассы ЕктаеринбургШадринскКурган произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребенок.

- 33-летняя женщина-водитель иномарки Daewoo Matiz, в которой на переднем сидении находилась ее двухлетняя дочь, двигаясь со стороны Екатеринбурга в Каменск-Уральский, по неустановленным причинам не справилась с управлением, выехала на встречку, где врезалась в микроавтобус с детьми, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От сильного удара мать с дочкой получили травмы и были срочно доставлены в горбольницу Каменска-Уральского. Женщине диагностировали перелом носа и челюсти, ушибы лица и грудной клетки. Ребенку – ушиб мягких тканей головы.

- Сотрудники ГИБДД установили, что в момент страшной аварии девочка сидела на бустере, хотя в соответствии с ее весом и ростом она должна была перевозиться в автокресле, - добавили в отделе пропаганды. – В отношении женщины-водителя был составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В микроавтобусе в момент аварии ехали в сопровождении педагога шесть детей. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Именно благодаря этому ни водитель, ни пассажиры травм не получили. Их всех на ночь приютили в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

- Уже утром за ними приехал другой автобус, который довезет их до дома, - уточнили в ГИБДД. – В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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