На свердловской трассе женщина-водитель на иномарке протаранила автобус с детьми
Накануне, 10 декабря, на 74-ом километре трассы Ектаеринбург – Шадринск – Курган произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребенок.
- 33-летняя женщина-водитель иномарки Daewoo Matiz, в которой на переднем сидении находилась ее двухлетняя дочь, двигаясь со стороны Екатеринбурга в Каменск-Уральский, по неустановленным причинам не справилась с управлением, выехала на встречку, где врезалась в микроавтобус с детьми, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
От сильного удара мать с дочкой получили травмы и были срочно доставлены в горбольницу Каменска-Уральского. Женщине диагностировали перелом носа и челюсти, ушибы лица и грудной клетки. Ребенку – ушиб мягких тканей головы.
- Сотрудники ГИБДД установили, что в момент страшной аварии девочка сидела на бустере, хотя в соответствии с ее весом и ростом она должна была перевозиться в автокресле, - добавили в отделе пропаганды. – В отношении женщины-водителя был составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В микроавтобусе в момент аварии ехали в сопровождении педагога шесть детей. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Именно благодаря этому ни водитель, ни пассажиры травм не получили. Их всех на ночь приютили в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
- Уже утром за ними приехал другой автобус, который довезет их до дома, - уточнили в ГИБДД. – В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU