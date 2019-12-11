2019-12-11T07:17:10+03:00
Общество

Обогнали Москву: Екатеринбург стал одним из самых комфортных городов для жизни

Но первую строчку все-таки занял Краснодар
Мария Трапезникова
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Екатеринбург занял 23-ю строчку из 100 возможныхЕкатеринбург занял 23-ю строчку из 100 возможныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне институт территориального развития «Урбаника» составил рейтинг из 100 городов РФ. Аналитики решили выяснить, где жить комфортно и одновременно не очень дорого. На первой строчке разместился Краснодар, за ним следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Самыми удобными для жизни стали 23 города сразу, среди которых есть семь миллионников, включая и Екатеринбург: Санкт-Петербург, Уфа, Ростов, Самара, Воронеж и Казань. Здесь же оказались и парочка южных городов – из-за теплого климата – Сочи и Ставрополь.

А вот столица страны оказались только на 52-ом месте. А все из-за слишком дорогой жизни в сравнении со средней зарплатой. Еще одна причина – низкая обеспеченность жильем, а также километровые пробки и низкие экологические показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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