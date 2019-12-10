2019-12-10T18:24:22+03:00
Общество

В каждом пятом ДТП в Свердловской области за рулем была женщина

По данным ГИБДД, по их вине произошло 403 аварии
Алина СУРИНА
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Чаще всего водители-женщины нарушают правила проезда на перекресткахЧаще всего водители-женщины нарушают правила проезда на перекресткахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В каждом пятом ДТП в Свердловской области за рулем была женщина. По данным ГИБДД, по их вине произошло 403 аварии. В них погибли 24 человека и еще 577 человек получили травмы.

- Самое распространенное нарушение, по причине которого происходят ДТП, где виновницами выступают женщины, это несоблюдение очередности проезда перекрестков - 120 ДТП, на втором месте - выезд на полосу встречного движения - 45. По причине неправильного выбора дистанции женщинами-водителями совершено 28 ДТП, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

В госавтоинспекции отмечают, что несмотря на то, что женщины часто становятся виновницами аварий, ДТП, совершенные мужчинами, отличаются высокой тяжестью последствий. В каждом седьмом ДТП, когда за рулем оказывался мужчина, гибнет человек. По вине водителей-мужчин в этом году погибли 265 человек и больше 2,5 тысяч получили травмы. Также сотрудники ГИБДД отмечают, что в этом году мужчины в два раза чаще стали совершать ДТП при движении задним ходом. Также на 13% увеличилось количество ДТП, совершенных ими, на пешеходных переходах.

Всего за 11 месяцев в Свердловской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи ДТП по вине водителей. В авариях погибли 295 человек, больше трех тысяч получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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