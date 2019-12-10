2019-12-10T16:34:35+03:00
Общество

На Урале из-за коммунальной аварии поселок остался без холодной воды

Прокуратура выясняет, кто виноват
Алина СУРИНА
Поделиться:
Пока авария не устранена, жителям привозят холодную водуПока авария не устранена, жителям привозят холодную водуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале из-за коммунальной аварии поселок остался без холодной воды. Без водоснабжения остались школа, детский сад, 226 частых и 11 многоквартирных домов. Авария произошла из-за поломки погружного насоса на водоподающей скважине в поселке Сосновый Бор Артемовского района. Сломавшееся оборудование принадлежит Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Прогресс». Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства коммунальной аварии.

- Муниципалитетом не обеспечено наличие на источнике водоснабжения резервного насоса, а также оборудования, предупреждающего выход из строя техники в результате скачков напряжения. В связи с ненадлежащей организацией органами местного самоуправления водоснабжения населения, Артемовская городская прокуратура, главе Артемовского городского округа внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас проводятся работы по устранению коммунальной аварии. Кроме того, к жилым домам и социальным объектам подвозят питьевую воду. Прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства. После нее виновных в коммунальной аварии привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороги Нижнего Тагила будет ремонтировать «Тагилдорстрой»
В каждом пятом ДТП в Свердловской области за рулем была женщина
Хотел работать курьером: екатеринбуржца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в крупном размере
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел встречу с клиентами – предпринимателями
«Они ели пиццу, и я застрелил их»: предполагаемый убийца с Уктуса рассказал, как убивал девушек
Жители Екатеринбурга могут исполнить желания детей с неизлечимыми заболеваниями
Стало известно, как предполагаемый убийца с Уктуса готовился к преступлению
«Приехал по делам и решил развлечься»: на трассе под Екатеринбургом поймали москвича с наркотиками
«Сиял глазами из-за решеток»: в Екатеринбурге из ржавой вентиляции спасли рыжего кота
Коммунальщики высыпали на улицы Екатеринбурга 800 килограммов средства от гололеда
На свердловских трассах установят еще больше сотни видеокамер
В Екатеринбурге за год резко подскочили продажи снегоходов
Екатеринбуржцев зовут за 300 тысяч работать поваром на севере
На краю Екатеринбурга за 105 миллионов продают бетонную коробку будущей девятиэтажки
«Облкоммунэнерго» приступило к сдаче контейнерных площадок в Нижнем Тагиле
Тушили на 10 машинах: в Нижнем Тагиле загорелся завод теплоизоляционных изделий
В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю девочку в очках как у Гарри Поттера
Маме, чей двухгодовалый малыш погиб в страшной аварии, выплатят 400 тысяч
Перекроют дорогу на пять дней: на трассе Екатеринбург - Пермь будут ремонтировать мост
В 2020 году Свердловское правительство даст больше денег медикам и спорту
На ВИЗе на полтора месяца закрывают улицу