СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-10T16:34:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале из-за коммунальной аварии поселок остался без холодной воды. Без водоснабжения остались школа, детский сад, 226 частых и 11 многоквартирных домов. Авария произошла из-за поломки погружного насоса на водоподающей скважине в поселке Сосновый Бор Артемовского района. Сломавшееся оборудование принадлежит Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Прогресс». Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства коммунальной аварии.

- Муниципалитетом не обеспечено наличие на источнике водоснабжения резервного насоса, а также оборудования, предупреждающего выход из строя техники в результате скачков напряжения. В связи с ненадлежащей организацией органами местного самоуправления водоснабжения населения, Артемовская городская прокуратура, главе Артемовского городского округа внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас проводятся работы по устранению коммунальной аварии. Кроме того, к жилым домам и социальным объектам подвозят питьевую воду. Прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства. После нее виновных в коммунальной аварии привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU