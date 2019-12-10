«Приехал по делам и решил развлечься»: на трассе под Екатеринбургом поймали москвича с наркотиками

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-10T14:15:20+03:00

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Наряд ДПС ГИБДД Березовского в ходе патрулирования трассы, на 23 километре в 4:30 ЕКАД заметили подозрительную иномарку Mitsubishi. Машина стояла прямо посередине дороги с открытыми дверями. Сотрудники полиции заметили, что в машину сели два человека.

- Они остановили автомобиль, после чего пассажир, находящийся на переднем сидении, открыл дверь и сразу же ее захлопнул, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Один из инспекторов подошел к двери и обнаружил, что около машины на дороге лежит небольшой сверток из полиэтилена темного цвета.

На вопрос, что в нем, мужчина ответил прямо: там наркотики, и они – его. Сам он был дезориентирован в пространстве, у него дрожали руки и сильно покраснели глаза.

Оказалось, что 37-летний мужчина прилетел по делам в Екатеринбург из Москвы и решил развлечься. Наркотики он заказал через мобильное приложение, там же получил фотографию с местом «закладки». Для того, чтобы забрать товар, решил воспользоваться услугами такси.

- Водитель иномарки сказал, что с мужчиной он не знаком. Приехав на место, москвич попросил водителя помочь найти «закладку», только тогда водитель догадался, о чем идет речь, - добавили в ГИБДД по области.

После экспертизы выяснилось, что в свертке действительно были наркотики массой больше 1 грамма. На мужчину завели уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU