2019-12-10T13:39:14+03:00
Общество

Коммунальщики высыпали на улицы Екатеринбурга 800 килограммов средства от гололеда

На улицы вышли сотни дорожных рабочих
Мария Трапезникова
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За ночь из Екатеринбурга вывезли три тонны снегаЗа ночь из Екатеринбурга вывезли три тонны снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге коммунальщики продолжают борьбу с гололедом. Так, за ночь, с 9 по 10 декабря, на улицы города вышли больше 160 рабочих и 210 спецмашин.

За это время на тротуары и дороги было высыпано 800 килограммов противогололедного материала. Также за пределы Екатеринбурга за ночь вывезли почти три тысячи тонны снега.

- Борьба с наледью проходит в круглосуточном режиме во всех районах города. Для этого задействованы подметальные тракторы, вслед за ними в работу включаются коммунальные машины с распределительным оборудованием, которые покрывают скользкие участки мелкофракционным щебнем, - добавили в пресс-службе городской администрации.

Согласно зимнему регламенту уборки улиц, основные работы (подметание и очистка урн) должны быть завершены до 7:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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