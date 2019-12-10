Коммунальщики высыпали на улицы Екатеринбурга 800 килограммов средства от гололеда
В Екатеринбурге коммунальщики продолжают борьбу с гололедом. Так, за ночь, с 9 по 10 декабря, на улицы города вышли больше 160 рабочих и 210 спецмашин.
За это время на тротуары и дороги было высыпано 800 килограммов противогололедного материала. Также за пределы Екатеринбурга за ночь вывезли почти три тысячи тонны снега.
- Борьба с наледью проходит в круглосуточном режиме во всех районах города. Для этого задействованы подметальные тракторы, вслед за ними в работу включаются коммунальные машины с распределительным оборудованием, которые покрывают скользкие участки мелкофракционным щебнем, - добавили в пресс-службе городской администрации.
Согласно зимнему регламенту уборки улиц, основные работы (подметание и очистка урн) должны быть завершены до 7:00.
ИСТОЧНИК KP.RU