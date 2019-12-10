2019-12-10T13:37:52+03:00
Экономика

ВТБ создает Лайфстайл платформу

На единой платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупка билетов в кино, театр, на спортивные мероприятия, покупка авиа и железнодорожных билетов
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Одним из сервисов Лайфстайл платформы станет «биржа баллов»Одним из сервисов Лайфстайл платформы станет «биржа баллов»
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ВТБ создает Лайфстайл платформу, объединяющую различные сервисы, которые используются каждый день. На единой платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупка билетов в кино, театр, на спортивные мероприятия, покупка авиа и железнодорожных билетов. Из финансовых сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продукты. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей.

Платформа будет открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих отраслях. Список партнеров и сервисов будет расширяться. Собственный супер-апп платформы будет доступен летом 2020 года.

ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории в перспективе ближайших трех лет. Платформа станет одной из ключевых площадок для привлечения новых клиентов в банк, в том числе за счет интеграции с приложениями партнеров. Совокупная аудитория группы ВТБ и ее партнеров составляет порядка 50 миллионов активных клиентов.

Планируется, что к концу 2022 года число пользователей Лайфстайл платформы составит порядка 4 млн человек. К этому времени будет выпущено 500 тысяч банковских карт для пользователей платформы.

Одним из сервисов Лайфстайл платформы станет «биржа баллов», где клиенты группы ВТБ и компаний-партнеров смогут конвертировать баллы между различными программами лояльности – банка, телеком-оператора, ритейла и других.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин отметил: «Запуск Лайфстайл платформы станет важным этапом цифровой трансформации бизнеса банка ВТБ. Платформа позволит эффективно привлекать новых клиентов за счет охвата широкого спектра потребностей. Новое приложение будет особенно востребовано представителями молодой аудитории. У них есть интерес не только к финансовым, но и к лайфстайл сервисам, представленным в одном интерфейсе. Уверен, что продукты, созданные на базе новой платформы, смогут сделать решение повседневных задач более удобным».

В октябре 2019 была зарегистрирована компания ООО «Лайфстайл платформа». Генеральным директором назначен Андрей Макаров, ранее руководивший департаментом финтеха МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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