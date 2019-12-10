На свердловских трассах установят еще больше сотни видеокамер

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-10T12:38:14+03:00

На трассах установят еще 163 видеокамеры, чтобы водители не нарушали ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На трассах Свердловской области к 2022 году планируют установить еще 163 видеокамеры. На сегодняшний день их работает больше 200. Основными участками, которые попали под наблюдение – те, на которых происходит больше всего ДТП – стали Серовский тракт и ЕКАД.

- Снизить травматизм, связанный с ДТП, возможно только при условии формирования культуры поведения у всех участников дорожного движения, - рассказал замгубернатора Азат Салихов на внеочередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Мы, кстати, рассказывали недавно о том, что только за прошлую неделю на уральских трассах произошло больше 800 аварий, в которых 14 человек погибли. Основными причинами стали: несоблюдение очередности проезда и нарушение правил обгона, а также выезд на встречку.

- Предупредить встречное столкновение можно с помощью установки продольных шумовых полос или удерживающих ограждений, а также установка комплексов фотовидеофиксации, - добавили в департаменте информполитики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU