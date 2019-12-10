В Екатеринбурге за год резко подскочили продажи снегоходов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-10T12:16:38+03:00

По сравнению с прошлым периодом, их стали покупать на 10% больше

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За 11 месяцев уходящего года в Екатеринбурге резко подскочили продажи снегоходов – жители стали покупать их на 10% больше, чем в 2018 году. За год средняя стоимость этой техники в городе стала ниже на 19% и составила 323 тысячи рублей.

- А в среднем по России стоимость снегоходов снизилась на 3% до 285 тысяч, - заметили аналитики сервиса «Авито Авто». – При этом продажи увеличились на 23% аз год, а самый пик пришелся на январь 2019 года.

Меньше всего покупают технику в конце весны – начале лета, больше всего – в начале зимы. А вот самая высокая цена по стране пришлась на апрель 2018-го, когда она превысила 421 тысячи рублей. а самая низкая – в феврале 2019-го – примерно 251,4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU