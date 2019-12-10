Екатеринбуржцев зовут за 300 тысяч работать поваром на севере

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-10T11:56:58+03:00

Больше четверти горожан готовы переехать в другой город, чтобы больше зарабатывать

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Больше четверти жителей Екатеринбурга (29%) готовы переехать в другой город, чтобы больше зарабатывать. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру», проанализировав больше 200 тысяч резюме.

Некоторых ждут на работу не то, чтоб в других городах, - даже в других странах. Так, например, в Германию приглашают высококвалифицированных врачей разных специальностей. Для этого нужно медобразование и знание немецкого языка. Зато платить обещают около четырех тысяч евро до вычета налогов – или до 250 тысяч рублей.

Тем, кто готов переехать на Крайний Север, готовы платить до 110 тысяч рублей. таких специалистов, например, ждут в Югре (должность геофизика) или в Якутии (инженер-лаборант, который будет ремонтировать дороги).

Переехать для заработка можно и на ограниченный срок. Вахтовым методом можно устроиться комплектовщиком на кондитерской фабрике в Санкт-Петербурге (больше 100 тысяч за 45 или 60 смен) или в Москве (70 тысяч). А вот шеф-повар, который переедет из Екатеринбурга на север, за 45 дней работы можно заработать до 300 тысяч рублей.

Однако больше всего, конечно, вакансий доступно по техническим направлениям. Инженер производственно-технического отдела, работая в Амурской области, сможет получать до 110 тысяч. А такой же специалист в Новом Уренгое – до 135 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU