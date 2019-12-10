На краю Екатеринбурга за 105 миллионов продают бетонную коробку будущей девятиэтажки
На краю Екатеринбурга, рядом с Карасье-Озерским лесопарком в районе Птицефабрики, продают бетонную коробку недостроенной девятиэтажки. За голые стены и крышу, даже без окон, просят 105 миллионов рублей. На данный момент, судя по фотографиям, возведено только четыре этажа. Площадь участка - 73 сотки.
Недострой находится рядом с лесопарком. Фото: Яндекс.Карты
- На участке разрешено строительство многоквартирных домов от пяти этажей и выше, - сообщается в описании на сайте N1.RU. – В настоящее время собрана вся необходимая документация и получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с паркингом (разрешение действительно до 2021 года).
Вот так выглядит в проекте дом. Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Кстати, не так давно мы писали о том, что в районе ЖБИ за 140 миллионов рублей продают старые гаражи. На их месте планируют построить несколько новых многоэтажек.
ИСТОЧНИК KP.RU