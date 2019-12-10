«Облкоммунэнерго» приступило к сдаче контейнерных площадок в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-10T11:04:23+03:00

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Современные площадки для твердых бытовых отходов «Облкоммунэнерго» построило в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. Первые площадки накопления ТКО готовы к эксплуатации. Располагаются они в частном секторе - адреса размещения определила администрация Нижнего Тагила. Это улицы Декабристов, Соревнования, Большая Гальянская, Висимская, Заречная, Урожайная и другие.

- По условиям концессии до конца следующего года мы обустроим 191 площадку. Служба городского хозяйства города обозначила адреса месторасположения первых площадок на 2019 год. В настоящее время готовы 18, жители ближайших улиц уже могут пользоваться контейнерами. По остальным площадкам идут согласования, – рассказал заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО "Облкоммунэнерго" Андрей Яськин.

Перед строительством новых контейнерных площадок специалисты энергокомпании встречались с председателями городских ТОСов, на территории которых появятся площадки. На встрече обсудили вопросы эксплуатации и высказали пожелания по размещению будущих контейнерных площадок. Андрей Яськин пояснил, что эксплуатация новых объектов - зона ответственности "Облкоммунэнерго". Компания будет контролировать порядок на площадках.