2019-12-10T10:43:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю девочку в очках как у Гарри Поттера

Мария Гладких ушла из дома еще вечером 8 декабря – с тех пор ее никто не видел
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга вторые сутки разыскивает 14-летнюю Гладких Марию Юрьевну. Девочка ушла из дома по адресу Корепина, 46, около 17:30 – и с тех пор ее никто не видел.

- На розыск подростка ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения.

Особые приметы: круглые очки.

Приметы: плотное телосложение, рост 150 сантиметров, темные волосы и карие глаза.

На момент ухода была одета в черную куртку, голубые штаны и черные ботинки.

Всех, кто знает, где Мария может находиться или видел ее где-то, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-14, 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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