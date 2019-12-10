В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю девочку в очках как у Гарри Поттера
Полиция Екатеринбурга вторые сутки разыскивает 14-летнюю Гладких Марию Юрьевну. Девочка ушла из дома по адресу Корепина, 46, около 17:30 – и с тех пор ее никто не видел.
- На розыск подростка ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения.
Особые приметы: круглые очки.
Приметы: плотное телосложение, рост 150 сантиметров, темные волосы и карие глаза.
На момент ухода была одета в черную куртку, голубые штаны и черные ботинки.
Всех, кто знает, где Мария может находиться или видел ее где-то, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-14, 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU